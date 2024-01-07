رابطة سيدات الهاند ميد بشرم الشيخ تزور كنيسة السمائيين للتهنئة بعيد الميلاد

زارت رابطة سيدات الهاند ميد التابعة لتمكين المرأة بشرم الشيخ، كنيسة السمائيين بحي النور بمدينة شرم الشيخ، ضمن الوفود المشاركة لتهنئة الإخوه الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء تسودها المحبة والسلام وحرصن على تقديم الهدايا من صناعاتهن اليدوية من مجسمات صغيرة تمثل السيد المسيح، مؤكدات عمق العلاقة بين المسلم والمسيحي ومدى الترابط القوي الذي يجمعهما إذ أنهم يعيشون معا تحت مظلة وطن واحد ويتشاركون الحياة سويا.

سيدات الهاند ميد يحرصن على تهنئة الأقباط في عيدهم

قالت نسمة فتحي وهي إحدى السيدات التي تقيم بمدينة شرم الشيخ، حرصنا على الحضور اليوم في عيد الميلاد المجيد لتقديم التهنئة لأخواتنا الأقباط فنحن نحرص كل عام على مداومة اللقاءات الودية التي تجمعنا سويا مما يزيد من روابط الإخاء والمحبة بيننا أسوة برئيسنا عبد الفتاح السيسي الذي قام بالأمس بزيارة لأخواتنا الأقباط وتهنئتهم وهذا كان له أثر كبير على الجانبين.

تعليم الأطفال منذ الصغر المحبة والسلام

ومن جانبها، قالت حسناء صقر، وهي من ضمن السيدات المشاركات بالزيارة: «جئنا اليوم لنهنئ أخواتنا الأقباط بعيد الميلاد المجيد فهم شركاؤنا في الوطن ولذلك حرصنا على معايدتهم كما يعايدوننا في مناسباتنا حتى أصبحت أعيادنا مشتركة فنحن نحتفل معهم ويحتفلون معنا وهذا ما نعلمه لأطفالنا حتى يكبروا على السلم والمحبة بين جميع أطياف المجتمع».