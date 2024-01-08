وزير الإسكان ينتدب عمرو عبدالهادي رئيسا لقطاع التشييد والمقاولات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بندب المهندس عمرو محمد عبدالهادي عامر، الـشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرار يستمر لمدة عام من تاريخ صدور القرار.