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وزير الإسكان ينتدب عمرو عبدالهادي رئيسا لقطاع التشييد والمقاولات

كتب:

ايمن حمزة
11:58 ص | الإثنين 08 يناير 2024
الإسكان: المهندس عمرو عبدالهادي رئيسا قطاع التشييد والمقاولات بالوزارة

الإسكان: المهندس عمرو عبدالهادي رئيسا قطاع التشييد والمقاولات بالوزارة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بندب المهندس عمرو محمد عبدالهادي عامر، الـشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرار يستمر لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

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بقلم ايمن حمزة