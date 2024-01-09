أستاذ آثار يكشف أهمية الهرم الأحمر تاريخيا.. «أول بناء مكتمل في العالم» (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالنعيم، أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، إنّ الهرم الأحمر أحد 3 أهرامات شيّدها الملك سنفرو، أول ملوك الأسرة الرابعة ووالد الملك خوفو، وله أهمية كبيرة جدا، أولها لتميز لونه حيث تميل أحجاره إلى اللون الأحمر، موضحا: «الأحجار كانت مغطاة بطبقة من الجير مثل باقي الأهرامات، لكنها سقطت وظهر اللون الأحمر».

الملك سنفرو حاول بناء هرم كامل

وأضاف أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ الملك سنفرو حاول بناء هرم كامل مثل الهرم المدرج، وسبق بناءه للهرم الأحمر الشمالي هرمين آخرين لكن لم يكتملا، بعد ظهور مشكلة بزاوية الميل الخاصة بهم، وتمت معالجتها في الهرم الأحمر الذي يتميّز بزاوية ميل مناسبة جدا».

وتابع أستاذ الآثار المصرية وعميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، أنّ العلماء اتفقوا على أنّ الأهرامات ما هي إلا مقبرة للملك الذي بناه، شارحا أنّ الهرم الأحمر هرم مميز بلونه فهو أول هرم كامل مميز وطول الضلع الخاص به يقل عن هرم الجيزة بنحو 10 مترات، ويعد هذا الهرم أول هرم كامل دون أي عيوب هندسية، وأول بناء مكتمل في العالم كله.