نيسان في المقدمة.. ما هي أكثر 10 علامات تجارية للسيارات مبيعا في مصر؟

احتلت العلامة اليابانية للسيارات «نيسان»، المراتب الأولى في مبيعات سوق السيارات داخل السوق المصري، وذلك خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023، حيث استحوذت نيسان على حصة سوقية 15.4%، مسجلة نحو 12 ألف و344 ألف سيارة تم بيعها في السوق المصري، وذلك خلال تقرير الأميك للسيارات الاكثر مبيعا فى السوق المصري.

وفي المركز الثاني بسوق السيارات المصري، جاءت العلامة شيفروليه، حيث سجلت بحصة سوقية 11.7%، محققة بيع 9 آلاف و354 ألف سيارة من أكثر السيارات مبيعا في سوق السيارات.

وفي المرتبة الثالثة تمركزت العلامة الصينية للسيارات، شيري حيث سجلت المبيعات بنسبة 11.4%، بنحو 9 آلاف و86 سيارة صيني.

أسعار السيارات

والمفاجأة جاءت في المرتبة الرابعة للعلامة اليابانية للسيارات، تويوتا مسجلة المبيعات حصة سوقية 8.4%، بإجمالي نحو 6 آلاف و753 سيارة في السوق المصري.

واحتلت العلامة الكورية، هيونداي المركز الخامس في سوق السيارات، بنسبة 6.3% مسجلة بيع 5 آلاف و14 سيارة.

وفي المرتبة السادسة لترتيب السيارات الأكثر مبيعا في السوق المصري، جاءت العلامة اليابانية سوزوكي بحصة سوقية 6.2% بإجمالي بيع 4 آلاف و984 سيارة.

وفي المركز السابع سجلت العلامة الصينية، إم جي الترتيب في سوق السيارات، بنسبة 6.1%، بواقع 4 آلاف و892 سيارة.

وفي المركز الثامن جاءت العلامة الكورية للسيارات، كيا بالمركز الثامن، بحصة سوقية 5.2%، مسجلة بيع 4 آلاف و174 مركبة.

سوق السيارات المصري

في المركز التاسع ظهرت علامة السيارات الفرنسية رينو، بنسبة 5%، بنحو 3 آلاف و989 سيارة.

وفي المركز العاشر لترتيب السيارات في السوق المصري، سجلت العلامة الصينية بي واي دي، بقائمة الأكثر مبيعا في مصر، بحصة مبيعات تقدر بـ 3 آلاف و982 سيارة.

ويذكر أن سوق السيارات شهد خلال الفترة الماضية، تذبذبا في حالة البيع والشراء بسبب الاحداث العالمية.