نائب بـ«الشيوخ» مشيدا بوثيقة التوجهات الاقتصادية: تحديد الأولويات ضرورة

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وثيقة أبرز التوجهاتِ الإستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة «2024-2030»، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعزز تحقيق الدولة لرؤية التنمية المستدامة مصر 2023، فضلا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تحديد الأولويات ضرورة ملحة

وأضاف «البدري» في تصريحات له، أن الوثيقة تم إعدادها بمشاركة خبراء في مختلف المجالات الرئيسية المستهدفة في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، وكل الجملات التي تدعم نهضة وتقدم الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحديد الأولويات في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطني أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بمجال الاقتصاد من أجل تفادي الأزمة الاقتصادية الراهنة مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة.

وأكد النائب محمد البدري، أن الأحداث العالمية المتلاحقة حول العالم بداية من فيرس كورونا المستجد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تشهده منظقة الشرق الأوسط من صراعات ونزاعات يستوجب توحيد الجهود والتكاتف للمضي قدما نحو التقدم والازدهار.