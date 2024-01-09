الكشف على 1248 مواطنا وتوزيع 1500 كتاب خارجي للطلاب في قافلة لجامعة طنطا 

نظمت جامعة طنطا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، قافلة تنموية شاملة، شهدت العديد من القطاعات الصحية والتثقيفية والبيطرية والاجتماعية والتعليمية وذلك داخل قرية كفر شماخ، إحدى قرى مركز ومدينة كفر الزيات، والذي يعد أحد مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية« حياة كريمة».

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، ان جامعة طنطا تواصل دورها المجتمعي وخدمة المجتمع من خلال كافة التخصصات بها سواء الطبية او التعليمية او التثقيفية، واليوم نظمت بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية، قافلة تنموية شاملة تضمنت الكشف الطبي على 1248 مريضا وصرف الدواء لهم بالمجان.

صرف الدواء بالمجان

وأشار إلى أن القافلة شهدت تقديم الخدمات الصحية في كافة التخصصات الطبية من خلال 12 عيادة طبية، وتم فحص جميع المواطنين وصرف الدواء لهم بالمجان، الى جانب تحويل 101 حالة إلى مستشفى طنطا الجامعي لاستكمال مراحل العلاج.

محو الأمية

وأكد أن القافلة أيضا شملت الجانب التعليمي، حيث تم محو أمية 150 مواطنا من أهل القرية، وأيضا توزيع 1500 كتاب خارجي إلى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من أهل القرية والقرى المجاورة، تضمن المراجعات النهائية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما شملت على تنظيم ندوات تثقيفية وتوعية من قبل كلية التمريض عن الأمراض وأهمية الفحص الدوري وكيفية الحفاظ على صحة الأم وحديثي الولادة ومن مضاعفات السكر