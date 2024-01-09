بعد إزالتها للتطوير.. الأماكن البديلة لمستشفى ببا المركزي في بني سويف

بدأت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، في تنفيذ خطة تقديم الخدمة الطبية لأهالي مركز ببا جنوب المحافظة، وذلك عقب البدء في إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي، والذي يتم في إطار خطة وزارة الصحة لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

إزالة مستشفى ببا المركزي لتطويرها

بدأت وزارة الصحة المصرية في تنفيذ خطة إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف، حيث جرى إزالة جميع مبان المستشفى القديمة، ورفع المخلفات، تمهيدًا للبدء في حفر الأساسات والإنشاءات وفق التصميم المعُد لمشروع إحلال وتجديد المستشفى تحت إشراف الوزارة، على مساحة إجمالية تزيد عن 5 آلاف متر وتتكون من بدروم ودور أرضي و5 طوابق علوية.

خطة بديلة لتقديم الخدمة الصحية لأهالي ببا

وكشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، عن الأعمال والإجراءات الأولية التي تم تنفيذها، وخطة وآليات استمرار تقديم الخدمات الصحية لاهالي مركز ومدينة ببا، أثناء فترة تنفيذ المشروع، والأماكن البديلة التي سيتم من خلالها توفير تلك الخدمات.

أماكن بديلة لتقديم الخدمة الصحية لأهالي ببا

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جرى توفير أماكن بديلة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي المركز، عبر عدد من الأماكن والمنشأت الطبية التابعة للمديرية والقطاع الخاص، والتي تشمل المركز الطبي لتقديم خدمات العيادات الخارجية، والأقسام الداخلية والطوارئ وبنك الدم والمعمل بمستشفى المودة «المؤقت»، وخدمات الغسيل الكُلوي بوحدات قمبش، طنسا، سدس، والحضانات بمستشفى المودة وسدس وقمبش.