أحمد موسى: مصر تفتح أبوابها للجميع.. وتستضيف 9% من اللاجئين حول العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية فتحت أبوابها للجميع واستضافتهم بكل ترحاب، مشيرا إلى أن مصر بلد كبيرة وتتعامل على هذا الأساس.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أوروبا تريد استقبال عمالة مصرية بشروط؛ منها أن يكون العامل المصري مدربا وملتزما بالقانون ومعروفا عنه كل معلومة وأيضا كافة الإجراءات على أن يذهب إلى الدول الأوروبية بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ستنفذ ذلك أيضا، وليس استهدافا لأي جنسية، ولكن سيتم التطبيق على أي شخص أجنبي على أرض مصر، ولا بد أن يكون له وضع قانوني والتعامل معه في إطار قانوني.

مصر تريد تقديم كافة الخدمات للعاملين من الضيوف

وشدد الإعلامي أحمد موسي، على أن مصر تريد تقديم كافة الخدمات للعاملين من الضيوف ولكن ذلك يحدث بعد تقنين الأوضاع، مبينا أن مصر تستضيف 9 ملايين ضيف أي ما يقرب من 9% من اللاجئين حول العالم.

وتابع: «أوروبا تستضيف اللاجئين في معسكرات غير آدمية، ومعاناة كبيرة للاجئين، ومصر دولة كبيرة مش بتقدم إلا كل خير، وده يؤكد أن الدولة المصرية بتقدير كبير تتعامل مع ضيوفها ولا تطلق عليهم لاجئين، الرئيس السيسي بيقول مش لاجئين بيقول ضيوف، ومصر مش بتعمل معسكرات، وفي دول تتاجر بهذه الأعداد، لكن مصر عمرها ما تاجرت بده أبدا.. الدول الأوروبية بتحسب كام فرد بيصرف كام، غير مصر».

احترام الدول وقانونها

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه لا بد من احترام الدول وقانونها، مبينا أن العامل المصري يتم استقدامه لأوروبا ويحصل على كافة الخدمات، قائلا: «القانون للجميع، ومفيش حد وحد تحت».