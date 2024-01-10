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نبيل عمر: كل آيات القتال في القرآن تدعو إلى السلم والعفو

كتب:

شريف سليمان
07:36 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
الكاتب الصحفي نبيل عمر

الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه اكتشف أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم كآيات أو سور منفصلة، فالقرآن نص متكامل له مفاهيم كلية، وتصدر منها مفاهيم جزئية، وعلى سبيل المثال في حالة الجهاد والقتال التي ترتبط بمفاهيم كلية، كما ورد في القرآن: إن الله لا يحب المعتدين، والتي تحكم كافة مفاهيم القرآن في هذه الحالة.

جميع آيات القتال في القرآن الكريم تدعو في خواتمها إلى السلم والعفو

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «جميع آيات القتال في القرآن الكريم تدعو في خواتمها إلى السلم والعفو، ولا تكمل إلا إذا أصر عدوك الذي يعاديك واعتدى عليك على دوام هذا القتال».

ضرورة تجنب الاعتداء على الآخرين

وواصل الكاتب الصحفي: «لا تعتدِ بأي شكل من الأشكال، ولا تبرر اعتداءك بحجج من أجل الهجوم، لأن الكلمة التي وردت في القرآن قاطعة».

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