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مدحت العدل يكشف مصير «صعيدي في الجامعة الأمريكية 2» وعتبات البهجة

كتب:

شريف سليمان
01:01 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
مدحت العدل

مدحت العدل

كشف الكاتب والسيناريست  الدكتور مدحت العدل، مصير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ومسلسل عتبات البهجة في رمضان، مؤكدًا أنه يتمنى عمل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2: «الفكرة اللي هنعملها موجودة بس أنا الصراحة الميوزيكال جنني، ومسرحية تشارلي شابلن خدتني من كل حاجه حاسس إني مش عايز أعمل غير ده».

وأضاف العدل، في حواره ببرنامج  «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «عشان كده الموضوع تمّ تأجيله لكن موجود في الحسبان وهنعمله إن شاء الله». 

وتطرق الكاتب والسيناريست للحديث عن مسلسل «عتبات البهجة»، موضحًا: بطولة الفنان الكبير يحي الفخراني وهي لرواية عظيمة كتبها الدكتور إبراهيم عبد المجيد وأنا مشرف على الكتابة، وانتقيت طلابا من الذين حصلوا على كورس من خلالي، حيث كلفتهم بالعمل والكتابة وأنا أشرف عليهم، لأنها رواية فلسفية أبعد من مجرد مسلسل تلفزيوني، وأنا مشرف على الكتابة، وعملت لها الرؤية التلفزيونية.

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