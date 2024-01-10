على رأسها الإسكندرية.. اضطراب ملاحي في 6 محافظات على البحر المتوسط

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية وجود أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ونشاط رياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يمتد لمحافظات البحر الأحمر، الإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة، ويؤثر على مختلف الأنشطة البحرية بالمحافظات، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة من النهار.

ارتفاع الموج حتى 3 أمتار بالبحر الأبيض المتوسط

تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدى الى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج الذي يتجاوز 3 أمتار، مع نشوب رياح شمالية غربية جنوبية غربية، مع انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظات ساحل البحر الأبيض المتوسط على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 حتى 5 درجات فضلا عن زيادة الإحساس ببرودة الطقس بفعل الرياح.

تأثر حركة الصيد الملاحة

وناشدت غرف العمليات بالمحافظات الساحلية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية وأعمال الصيد على ساحل البحر المتوسط، وذلك في ظل اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج الذي يصل لـ 3 أمتار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على العديد من المناطق.