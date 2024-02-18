أسعار شاشات 32 بوصة.. إليك مميزات الأجهزة الأكثر انتشارا في مصر

تختلف أسعار شاشات 32 بوصة وفق كل نوع وماركة تجارية تنتمي إليها، ويعد ذلك الحجم محل اهتمام من الكثيرين نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بالأحجام الأعلى في الماركات المختلفة حيث أنها تُعد من أكثر أنواع الشاشات شيوعًا في مصر.

وتتميز بسعرها المناسب وتناسبها مع العديد من الاستخدامات، مثل مشاهدة الأفلام والبرامج التليفزيونية ولعب الألعاب واستخدام الإنترنت، لذا يبحث عنها العديد من الأشخاص لمعرفة ما وصلت إليه في الأسواق ومحال بيع الأجهزة الكهربائية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار شاشات 32 بوصة في محال بيع الأجهزة الكهربائية، وفق ما نشر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار شاشات 32 بوصة

شاشة تورنيدو 32 بوصة إل إي دي HD مزودة بمدخلين HDMI، ومدخلي فلاشة 32EL8250E-B بسعر يصل إلى 8800 جنيه.

شاشة تليفزيون من نيكاي، بتقنية إتش دي، لون أسود، موديل NE32SLED1 بسعر يصل إلى نحو 6200 جنيه.

تليفزيون الترا، FSKE32H، HD، LED - أسود بسعر 4900 جنيه.

تليفزيون LED هاير، فل إتش دي 1080 بيكسل، مزود برسيفر داخلي - بسعر يصل إلى 7599 جنيه.

تليفزيون سمارت بريسيفر داخلي، فل لإتش دي، SA32RY-8500-FL-E بسعر يصل إلى نحو 5699 جنيه.

تليفزيون برسيفر داخلي بلوتو، 32 بوصة، إتش دي، dG32ML559EATS/fxn - بسعر يصل إلى 4900 جنيه.

تليفزيون ATA- D32A124 -LED- HD - بسعر 5300 جنيه.

تليفزيون سوني KDL32R300E -HD -LED بسعر 6700 جنيه.

تليفزيون تورنيدو - 32 بوصة - مزود برسيفر داخلي 32ER9300E -HD- LED - أسود بسعر 5947 جنيها.

تليفزيون هاير- 32 بوصة - HD - مزود برسيفر داخلي- H32D6M - أسود بسعر 5500 جنيه.

تليفزيون سمارت سوني KDL-32W600D ،HD -LED - أسود بسعر 7700 جنيه.

تليفزيون سوني إل إي دي، إتش دي، 32 بوصة، KDL32R300E - أسود بسعر 5749 جنيها.

تليفزيون تورنيدو- 32 بوصة - مزود برسيفر داخلي 32ER9300E -HD- LED - أسود بسعر 5700 جنيه.

تليفزيون ساري، 32 بوصة، SA32RY-8000-E/SA32RY-7000-k/SA32RY-7500-k ،LED ،HD بسعر 8900 جنيه.

تليفزيون LED هوهو، 32 بوصة، HK3205 ،HD بسعر 5422 جنيها.

تليفزيون ATA، 32 بوصة، إتش دي، إل إي دي، 32DN4 - بسعر 4345 جنيها.

تليفزيون جاك إل إي دي، 32 بوصة، HD، 32JA310 - بسعر 4700 جنيه.

تليفزيون كاسيل، 32 بوصة، LT1032 ،HD - بسعر 4500 جنيه.

تليفزيون سوني إل إي دي، إتش دي، 32 بوصة، KDL32R300E - بسعر 5777 جنيها.

تليفزيون سينيكس، 32 بوصة، دقة 1366×768، 32E4M - بسعر 5300 جنيه.

تليفزيون الترا LED ، 32 بوصة، إتش دي مزود برسيفر داخلي، UT32SH- V1 - بسعر 5299 جنيها.

تليفزيون LED هاير، 32 بوصة، فل إتش دي 1080 بيكسل، مزود برسيفر داخلي - بسعر 6577 جنيها.

تليفزيون سمارت إل جي، 32 بوصة، HD ،LED، تقنية 32LQ630B6LB ،ThinQ AI - بسعر 8499 جنيها.

تليفزيون جروهي، 32 بوصة، GLD32NA ،HD ،LED - أسود بسعر 6 آلاف جنيه.

تليفزيون إل جي، 32 بوصة، LED ،HD، مع رسيفر داخلي، 32LM550BPVA - بسعر 7199 جنيهًا.

مميزات شاشات 32 بوصة

تتمتع شاشات 32 بوصة بالعديد من المميزات، منها:

السعر المناسب: تُعد شاشات 32 بوصة من أكثر أنواع الشاشات اقتصادية.

الحجم المناسب: يُعد حجم 32 بوصة مناسبًا للاستخدام في غرف النوم وغرف المعيشة الصغيرة، حيث يوفر رؤية واضحة دون الحاجة إلى الجلوس قريبًا من الشاشة.

الدقة العالية: تتوفر شاشات 32 بوصة بدقة HD وFull HD، ما يوفر جودة صورة ممتازة.

سهولة الاستخدام: تتميز شاشات 32 بوصة بتصميم بسيط وسهل الاستخدام، مما يجعلها مناسبة لجميع المستخدمين.

عيوب شاشات 32 بوصة

المساحة المحدودة: تتميز شاشات 32 بوصة بمساحة شاشة محدودة، ما قد يحد من تجربة المشاهدة للأفلام والبرامج التليفزيونية ذات المشاهد الواسعة.

استهلاك الطاقة المرتفع: تستهلك شاشات 32 بوصة طاقة أعلى من شاشات الحجم الأصغر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.أنواع شاشات 32 بوصة

تتوفر شاشات 32 بوصة بأنواع مختلفة، منها:

شاشات LED: تُعد شاشات LED هي النوع الأكثر شيوعًا من شاشات 32 بوصة، حيث تتميز بجودة صورة ممتازة واستهلاك طاقة أقل من شاشات LCD.

شاشات LCD: تتميز شاشات LCD بسعرها المناسب وسهولة صيانتها، ولكنها لا توفر جودة صورة ممتازة مثل شاشات LED.

شاشات OLED: تتميز شاشات OLED بجودة صورة فائقة ودقة ألوان رائعة، ولكنها أكثر تكلفة من شاشات LED وLCD.