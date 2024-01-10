شروط تقديم شباب الخريجين في البحر الأحمر لبرنامج التدريب المكثف

أعلن مركز التدريب بمحافظة البحر الأحمر، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك»، عقد دورة تدريبية لبرنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظة «soft ware»، اليوم، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في إطار اهتمام الدولة بحديثي التخرج.

شروط الترشيح للدورة

وكشف بيان محافظة البحر الأحمر، أنّ شروط الترشح للدورة هي كما يلي:

- الحصول على مؤهل عالٍ من شباب الخريجين حديثي التخرج، من دفعة 2014 حتى عام 2023.

- يكون المتقدم من خريج كليات «هندسة - علوم - تجارة - كليات الحاسب الآلي - آداب - تربية - حقوق - حاسبات».

- الحصول على دورات مجموعة «office»، ويفضل الحاصلين على شهادة icdl‏.

- إحضار السيرة الذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها، وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

مميزات الدورة التدريبية

وأكد بيان محافظة البحر الأحمر، أنّ المميزات التي سيحصل عليها المتدرب، كما يلي:

- الحصول على شهادة معتمدة للدورة، من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، إضافة إلى مكافأه مالية للمتدرب في نهاية الدورة.

وسيُعلن موعد الدورة، بعد اكتمال العدد المطلوب، وعلى من يرغب في التسجيل، التوجه لمركز التدريب بالديوان العام لإدراج اسمه.