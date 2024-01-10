«خارجية الشيوخ»: مصر دفعت الاتحاد الأوروبي لتبني رفض تهجير الفلسطينيين

قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، فمصر رافضة بشكل واضح تصفية القضية وكذلك مبدأ التهجير، وتسعى لحل القضية بشكل عادل دون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

مصر تهتم بالقضية الفلسطينية

وأوضحت في تصريح لـ«الوطن» أن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية يؤكد حرصها في المحافظة على أمنها القومي، وكذلك في إبراز دورها الاقليمي والدولي في آن واحد معا، فالضرورات الداخلية الشعبية والخارجية حتمت على القيادات السياسية المصرية المتعاقبة أن تلعب دورا نشطا ورئيسيا بخصوص القضية الفلسطينية، وكل هذه المعطيات فرضت علاقات متأصلة بين الشعبين.

مخطط تهجير الفلسطينيين

وأشارت إلى أن مصر دفعت الاتحاد الأوروبي لتبني موقف عادل، رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين ورافض لتصفية القضية الفلسطينية وداعم بقوة لضرورة العودة للمسار السياسي القائم على حل الدولتين، تجلي هذا في مواقف معلنة من قبل كبار المسئولين في الاتحاد الأوربي، إذ أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه مخطط تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى إخفاق المجتمع الدولي سياسيا وأخلاقيا في التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الممتد منذ فترة طويلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.