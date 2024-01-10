قبل «حالة خاصة».. 8 أعمال تناولت الاضطرابات النفسية

ناقشت السينما والدراما العديد من الاضطرابات النفسية التي تُعد جزءا لا يتجزء من المجتمع الذي نعيش فيه، كما تعددت واختلفت أنواعها ومُسمياتها حيث يوجد منها التوحد والتأخر العقلي والفصام وغيرهم الكثير الذي لا نمتلك خلفيةً عنهم، فـ قررت بعض الأعمال السينمائية والدرامية أن تكشف عن بعض من هذه الأمراض وتعرضها لنا في صورة أفلام ومسلسلات لتوضح لنا كيفية التعامل معها، وكانت آخر الأعمال التي طرحتها عملا دراميا يُعرض حاليا على منصة «واتش ات» الرقمية والتي يحمل اسم «حالة خاصة» الذي يجسد معاناة مريض التوحد مع المتجمع المحيط به.

مرض التوحد «حالة خاصة»

كشف لنا مسلسل حالة خاصة الذي يعرض في الوقت الحالي على «واتش ات» معاناة مريض التوحد وكيفية اختلاطه بالمجتمع، كما كشف عن مدى نقاءه وطيبة قلبه التي تصل إلى حد السذاجة، وجسد لنا هذا الدور الفنان طه دسوقي الذي برع في تقديمه وتمكن من توصيل المشاعر إلى الجمهور من خلال أدائه، حيث ناقش العمل قضية المحامي «نديم» الذي يمتلك قدرات خاصة تجعله يلتحق بالعمل في أحد مكاتب المحاماة، ويبدأ الناس استغلاله بسبب طيبته فـ تبدأ رحلته المليئة بالتحديات.

التوربيني

من أول الأعمال التي ناقشت مرض التوحد كان فيلم «التوربيني» عام 2007 والذي قدمه الفنان أحمد رزق ببراعة، ودارت أحداثه حول مريض التوحد الذي تتوفى والدته، ويبدأ شقيقه استغلاله بسبب مرضه ثم تبدأ الأحداث في التصاعد.

إلا أنا «حلم حياتي»

قدّمت الموهوبة مايان السيد دور الفتاة التي تعاني من مرض التوحد، فهي شابة في الـ19 من عمرها تحلم بأن تصبح ممثلة في يوم من الأيام، لكنها تواجه العديد من المشكلات والتنمر والمضايقات بسبب مرضها، وتعيش في أجواء من المشاكل العائلية بسبب رفض أهلها حلمها.

ألبوم صور «فيلم قصير»

طُرح العمل عام 2009، وناقش مرض التوحد من زاوية مختلفة، حيث تناول كيفية تعامل المجتمع مع هذه الفئة من المصابين بالتوحد ونظرتهم لهم، كما حرص على توضيح أنّ مريض التوحد يمتلك مواهب وقدرات خاصة من خلال إظهار البطل يحمل كثيرا من الشغف تجاه الكاميرا والتصوير.

سارة

ناقش العمل الدرامي معاناة المرضى النفسيين مع المجتمع، حيث كشف عن الفتاة التي دخلت في غيبوبة أثناء طفولتها بسبب معاناتها النفسية التي نتجت عن الطفولة القاسية، ثم استيقظت بعد عدة سنوات لتجد أنّها أصبحت فتاة مراهقة، لكن ما زال عقلها في مرحلة الطفولة وتبدأ الأحداث.

مرض الفصام «أسف على الإزعاج»

جسّد الفنان أحمد حلمي دور المصاب بمرض الفصام أو «الشيزوفرينيا»، حيث كان يتخيل أشياءً غير حقيقة كما يتحدث مع الأموات في خياله بسبب رفض عقله الباطن تصديق الواقع، وأوضح صعوبة تعامل المجتمع مع هذة الفئة حتى أقرب الناس إليه «والدته»، وحرص صناع العمل على إبراز قدراته الخاصة من خلال عبقريته في هندسة الطيران.

خلي بالك من عقلك

جسّدت الفنانة شريهان دور مريضة بأحد مستشفيات الأمراض النفسية حيث كان يتم تعنيفها داخل المستشفى، وكشف العمل عن أنّ بعض الأطباء أحيانا لا يعرفون كيفية التعامل مع المريض بجانب المجتمع.

باب الحديد

وناقش ذلك العمل أحد الأمراض من خلال المُبدع يوسف شاهين الذي جسد دور «قناوي» بائع الجرائد الغير متزن عقليا، الذي يقع في حب إحدى بائعات الزجاج، وأوضح العمل أنّ المرضى النفسيين يملكون المشاعر مثل غيرهم، لكن الاختلاف الوحيد الذي يفرقهم عن البشر هو الطيبة الزائده التي يملكونها والنقاء.

توت توت

برعت الفنانة نبيلة عبيد في تجسيد أحد الأمراض النفسية من خلال ذلك العمل، حيث قدّمت دور الفتاة الشعبية التي لديها تأخر عقلي فيستغلها الناس بكل الطرق ويتنمرون عليها بسبب مرضها.