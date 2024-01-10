أستاذ طب نفسي: المدمن مريض يحتاج للعلاج وليس مجرما

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن فلسفة التعامل مع المدمن تتوقف على أمرين هل هو مجرم أم مريض؟ لافتا إلى أن البعض يتصور أنه قادر على التوقف ويتحول الاتجاه حوله إلى عقابي، وهذا يجعل الإدمان يتفاقم.

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «المدمن مريض ويحتاج إلى علاج خاص وطرق خاصة وليس مجرم، ساعات بيكون المرض النفسي دافع للإدمان».

وتابع: «ممكن يكون عنده قلق نفسي وخوف وقبضة في الصدر، فييجي حد يعطيه حاجة تهديه، من هنا يبدأ الإدمان».