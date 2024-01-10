رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ طب نفسي: المدمن مريض يحتاج للعلاج وليس مجرما

كتب:

مريم جاد
10:20 م | الأربعاء 10 يناير 2024
أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف

أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن فلسفة التعامل مع المدمن تتوقف على أمرين هل هو مجرم أم مريض؟ لافتا إلى أن البعض يتصور أنه قادر على التوقف ويتحول الاتجاه حوله إلى عقابي، وهذا يجعل الإدمان يتفاقم.

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «المدمن مريض ويحتاج إلى علاج خاص وطرق خاصة وليس مجرم، ساعات بيكون المرض النفسي دافع للإدمان».

وتابع: «ممكن يكون عنده قلق نفسي وخوف وقبضة في الصدر، فييجي حد يعطيه حاجة تهديه، من هنا يبدأ الإدمان».

اقرأ المزيد:

شرح أحكام التجويد في القرآن خلال برنامج «مع التلاوة» على «قناة الناس»

آسر ياسين ضيف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

خالد الجندي: قناة الناس تقدم جهودا خرافية لتعليم المواطنين أمور دينهم

سمسم شهاب ضيف واحد من الناس على قناة الحياة الليلة

دعاء فاروق وزوجها ضيفا برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة».. الليلة

داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: من تطلب الطلاق دون سبب لن تدخل الجنة

مذيع قناة الناس: النبي سَها في صلاته 5 مرات (فيديو)

الداعية الشحات عزازي لـ«قناة الناس»: الاهتمام بالوالدين أولى من رعاية الأبناء
بقلم مريم جاد