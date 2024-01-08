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أمين الفتوى: يجوز بيع وشراء عملة الألعاب الإلكترونية

كتب:

مريم جاد
06:13 م | الإثنين 08 يناير 2024
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه يجوز بيع وشراء عملة اللعبة، التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية، مقابل المال، ويجوز بيع وشراء حساب اللعبة أيضًا.

ضوابط الألعاب الإلكترونية

وأضاف «وسام» خلال لقائه عبر برنامج «فتاوى الناس »، المذاع عبر فضائية «الناس»، أنه يجب ألا يكون اللعب مستمرًا على تلك الألعاب حتي لا يدخل بمرحلة الإدمان ويضر بجسد وعقل الإنسان، بجانب إنها يجب ألا تتضمن هذه الألعاب محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، وألَّا تشمل تحتوي على طقوس تخالف ثوابت عقيدة المسلمين.

وتابع: «يجب على الآباء مراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي بها منفعة، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم، ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية».

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بقلم مريم جاد