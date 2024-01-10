طرح قطع أراض بنظام التخصيص المباشر في مدينة العبور.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح قطع أراض بنظام التخصيص المباشر، عن طريق التقديم في مقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية حتى يوم 15 يناير الجاري، وفق لما أعلنه المهندس أحمد رشاد رئيس الجهاز.

خريطة قطع الأراضي المتاحة للطرح في العبور

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية العبور في محافظة القليوبية، أن خريطة قطع الأراضي المقترحة للاستثمار المتاحة في الإعلان الحالي تتضمن مساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر، كالتالي:

- قطعة أرض رقم 9 بلوك 17064 بالإسكان العائلي في الحي الثامن، بنشاط حضانة، بمساحة 967م2، وبسعر تقديري 13080 جنيها للمتر، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية تتضمن ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من مساحة الأرض، وذلك طبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني وشؤون البيئة والشؤون الاجتماعية بأرضي وأول، والدور الأول إدارى خاص بالحضانة والردود الأماميى 6م، والجانبي والخلفي 6م.

- قطعة أرض رقم (14و 15)، بلوك 17109 بالإسكان العائلي بنشاط تجاري بمساحة 594م2، وبسعر تقديري 24350 جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض.

وتتضمن الاشتراطات البنائية عدم زيادة النسبة البنائية عن 40% من مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بدروم وأرضي و2 دور متكرر بأقصى ارتفاع 12م، والردود الأمامية 5م، والجانبية والخلفية 4م.

المساحة تحت العجز والزيادة

وأكد رئيس الجهاز، أن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.