امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في السويس.. تنطلق 13 يناير

كشفت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في السويس، للمدارس الرسمية والخاصة واللغات، واستعدت مديرية التربية والتعليم بكافة مستلزمات اللجان لتهيئة الأجواء.

امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في السويس

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في السويس، للمدارس الرسمية ومدارس اللغات، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت 13 يناير، على أن تجرى الامتحانات في التاسعة صباحاً، وفقاً للضوابط الموضوعة من مديرية التربية والتعليم بالسويس على النحو التالي.

امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول في السويس

فيما جاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة السويس كالآتي:

السبت 13 يناير: مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، فترة أولى وفترة ثانية مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 يناير: مادة اللغة الأجنبية الأولى مدتها 3 ساعات ونصف فترة أولى، وفترة ثانية، مادة الأحياء لمدة ساعتين والفلسفة وفترة ثالثة المنطق مدة اللجنة ساعتين.

الأربعاء 17 يناير: تطبيقات رياضية لمدة ساعة ونصف فترة أولى والجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعتين.

الأحد21 يناير: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات مدة اللجنة ثلاث ساعات فترة أولى، والكيمياء لمدة ساعتين فترة ثانية، التاريخ لمدة ساعتين ونصف فترة ثالثة.

الثلاثاء 23 يناير: الفيزياء مدتها ساعتين، وفترة ثانية علم النفس والاجتماعي، وجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

وشددت مديرية التربية والتعليم، على أن الورقة الامتحانية تشمل أسئلة اختيار من متعددة بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عليها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على أعداد الجداول وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة بعد مراجعة التوجيه، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا.