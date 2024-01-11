«الكهرباء» تعلن مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال تزامنا مع امتحانات «التيرم الأول»

أكد المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه تم تحديد مواعيد جديدة لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء تزامنا مع الامتحانات، موضحا أن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة ستكون من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساءً فقط.

المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بمناسبة الإمتحانات

وأضاف رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرى والمناطق التي كان تحفيف الأحمال بها قبل الساعة الثانية لن يتم قطع الكهرباء فيها، وفق تعليمات وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

آخر موعد لتنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة في المحافظات

وأشار إلي أنّ خطة تخفيف الأحمال الجديدة على مستوى جميع المحافظات تكون حتى 24 يناير الجاري، وذلك في فترة الامتحانات للمراحل التعلمية المختلفة على مستوي الجمهورية، استجابة لمطالب وزارة التربية والتعليم.