«تعليم القليوبية»: إجراءات حازمة لمنع الغش خلال امتحانات نصف العام

قادت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية حملة متابعة مكبرة للاطمئنان على انتظام سير امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، إذ انطلقت الامتحانات لصفوف النقل الإعدادي والابتدائي والثانوي اعتبارا من أمس، وتستمر حتى 17 يناير الجاري موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

التواصل الفعال والمستمر

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنها اطمأنت على سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وتأكدت من التواصل الفعال والمستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

توفير بيئة هادئة

ووجهت مدير تعليم القليوبية الجميع بتذليل أي عقبات، والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر

وأشارت مدير تعليم القليوبية إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم، لافتة إلى أنه تم التنبيه على الجميع للالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان، وضرورة تطبيق قانون 205 لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات

كما أكدت على ضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وبين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، والتأكيد على إقرار الموانع لكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس.