مواعيد إجراء قرعة تسكين العملاء المسددين لمقدمات أراضي التقنين في العبور

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انتهاء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة من استعداداته لإجراء القرعة العلنية اليدوية، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات الموفق أوضاعها لهم، حتى يوم 11 من يناير الجاري، وطبقا لشرائح المساحات 209 - 276 - 350 - 400 - 450 - 500 متر مربع، بنطاق جمعية الأمل سابقا، والتي جاءت كالتالي:

1 - الموعد المحدد لإجراء القرعة بمقر الجهاز

اليوم الأول: الثلاثاء 30 يناير، لشرائح المساحات بالمتر:«209 - 450- 500».

اليوم الثاني الأربعاء 31 يناير، لقطع المساحات: «276- 350 - 400».

وناشدت الهيئة العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحا في التاريخ المحدد لكل شريحة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، مع التنويه بأنه يجرى غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، كما يجرى السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

وأعلنت أنه يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة، لمراجعة كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالموضوع، من خلال الرابط التالي: www.newcities.gov.eg

سرعة الانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي

وشدد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية المختصة، بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التجهيز لعمل قرعة التسكين ونشر أسماء أصحاب الطلبات المعتمدة من اللجنة الرئيسية فور اعتمادها.