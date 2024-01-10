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«الإفتاء» توضح فضائل شهر رجب: أشار الله إليه في القرآن الكريم

كتب:

رؤى ممدوح
07:57 م | الأربعاء 10 يناير 2024
شهر رجب- تعبيرية

شهر رجب- تعبيرية

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إن هناك عددا كبيرا من الفضائل لشهر رجب، وذلك وفقا لما ورد في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية، حيث يتحرى المسلمون هلال شهر رجب، وذلك لما في الشهر من فضائل عظيمة وثواب للعبادات، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن رَجَب من الأشهر الحُرُم، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾.

فضائل شهر رجب

وحول فضائل شهر رجب فقد قالت دار الإفتاء إن رجب كان من الشهور الْمُعَظَّمة عند العرب، ومما ورد في فضل رجب من السُنَّة: ما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ»، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تبيين العجب» (ص: 12).

مشابهة شهر رجب برمضان

ولفتت الدار إلى أنّ هذا فيه إشعار بأنَّ في رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان؛ لذلك كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.

 

 

 

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