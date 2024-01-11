«القاهرة الإخبارية»: «العدل الدولية» ركزت على إثبات نية إسرائيل في إبادة فلسطين

قال أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن الجلسة الأولى من محكمة العدل الدولية سارت على مدار ساعتين قدمت فيها جنوب أفريقيا عريضتها القانونية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة، ركزت على إثبات نية إسرائيل بتنفيذ الإبادة الجماعية عبر التركيز على تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين والدينيين الإسرائيليين.

وأضاف «بشير»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المسؤولين السياسيين الإسرائيليين تحدثوا عن ضرورة محو قطاع غزة عن الوجود واستخدام القنابل الذرية ضد سكان القطاع، والممارسات الفعلية للجيش الإسرائيلي بقتل واستهداف الجميع، كما أنَّ الاستهدافات طالت البنية الصحية بشكل أساس مما أثر على قدرة المصابين على التعافي وقدرة النساء على الولادة ونزوح الأطفال.

وأشار إلى أنَّ جنوب أفريقيا قالت، وإن كانت إسرائيل قد حددت أماكن وممرات آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أنَّها عادت واستهدفت هذه الممرات مما ينفي وجود ممرات أو أماكن آمنة، ومن ثم نية إسرائيل لا يمكن إنكارها ولا يقبل معها الاعتذار.