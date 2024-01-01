«تضامن السويس» تبحث تسكين غير الطالبات في بيوت المغتربات

بحثت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن في محافظة السويس، مع محمد مظلوم مدير إدارة المغتربات في وزارة التضامن، خلال زيارته للسويس، إمكانية تسكين غير الطالبات في بيوت المغتربات لتسهيل الإقامة لهن خارج المحافظات التي يقمن بها بدلاً من البحث عن سكان خاص.

اجتماع لبحث إقامة غير الطالبات في بيوت المغتربات

قالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى عقد اجتماع بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور مدير عام إدارة المغتربات في الوزارة الذي حضر للسويس على رأس فريق من الإدراة لمتابعة دور المغتربات في السويس، وبحث الموضوع الخاص بتسكين غير الطالبات في بيت المغتربات، وذلك بحضور مدير إدارة الأسرة والطفولة ومدير الإدراة الاجتماعية ومسؤول الجمعيات.

وضع آلية وضوابط لاستقبال غير الطالبات في بيوت المغتربات

وتابعت أنه جرى مناقشة وضع ضوابط وآلية عمل تنظم اقتراح استقبال غير الطالبات في بيوت المغتربات وتكون غير مقتصرة على الطالبات فقط، موضحة وكيل تضامن السويس، أن المناقشات تناولت العديد من النقاط التي سوف تعلن بعد مناقشتها جيدا.