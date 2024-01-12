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جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات

كتب:

أيمن حمزة
04:28 م | الجمعة 12 يناير 2024
حملة لإزالة الإشغالات بمدينة دمياط الجديدة

حملة لإزالة الإشغالات بمدينة دمياط الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس محمد خلف الله، حملة مكبرة على الباعة الجائلين؛ للتصدي بكل حزم لأي من مظاهر التعدي على خطوط التنظيم والإشغالات، مع تكثيف الأعمال خلال أيام العطلات الرسمية.

خلف الله: مصادرة 3 تكاتك و4 فتارين لبيع السجاير للقضاء على العشوائيات

وقامت إدارة التنمية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز بعمل إزالة فورية قام بها أحد ملاك قطع الأراضي بالحى الثالث بالشروع بصب سلم بالمخالفة خارج حدود خط التنظيم.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد 3 تكاتك، وعدد 4 فتارين لبيع السجاير، ومجموعة من الإشغالات تمثلت في موازين وعربات بيع وغيرها.

وأوضح «خلف الله»، أن جهاز المدينة لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة استمرارًا للجهد المبذول وتوفير أسواق مجمعة بأحياء المدينة والتي يجب الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية والتشغيلية منعا للمساءلة القانونية.

خلف الله: تنفيذ الحملات وفقا لتوجيهات وزير الإسكان

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالتصدي بكل حزم للقضاء على الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.