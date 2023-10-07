رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير اقتصادي: 600 ألف طفل يموتون بالملاريا سنويا.. وفاعلية اللقاح الجديد 75%

كتب:

محمد عزالدين
10:01 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
لقاح الملاريا

لقاح الملاريا

كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن تفاصيل اللقاح الثاني للملاريا، قائلًا إنَّ هذا اللقاح له فرحة كبيرة، لافتًا أنَّ الملاريا لم يكن به لقاح خاص له من قبل، وفي 2021 ظهر لقاح للملاريا ولكنه غير فعال، كما أن ثمنه مرتفع ويصل إلى 10 دولارات، ولم يحصل في أفريقيا سوى 1.7 مليون طفل على هذا اللقاح، كما أن فعاليته 55%.

600 ألف طفل يموتون بالملاريا

وأضاف «عنان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنَّه يوجد ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل يموتون سنويا في أفريقيا تحت سن 10 سنوات بسبب الملاريا، ومن ثم يموت 1300 طفل كل يوم، وهذا رقم عال، وأعلى من أي وباء حالي موجود في أفريقيا، وهذه الأرقام قد تزيد مع الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة بنسبة 14% في عام 2050.

وأشار إلى أنَّ ثمن اللقاح الجديد رخيص للغاية حيث يصل سعره ما بين 2 دولار إلى 4 دولارات، وجرى تسجيله في 3 دول أفريقية هي بوركينا فاسو وغانا ونيجيريا، كما أن المقدرة التطعيمية مرتفعة، إذ يستطيعون إنتاج 100 مليون جرعة سنويا، وفاعليته 75%، وهي نسبة مرتفعة للغاية.

اقرأ المزيد:

معلومات عن لقاح الملاريا «آر 21».. اعتمدته دولة إفريقية

منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح الملاريا بشكل واسع بين الأطفال

اكتشف لقاح الملاريا.. تعرف على أول عربي في فريق ترامب لمكافحة كورونا

ممثل الصحة العالمية بالقاهرة: الملاريا قد تعود من جديد بسبب التغيرات المناخية

مخاوف وتحذيرات لا تتوقف.. هل أطلق بيل جيتس مليار بعوضة لمكافحة الملاريا؟

تنظيم دورة تدريبية لأطباء «حميات» دسوق وكفر الشيخ حول مرض الملاريا

«صحة الدقهلية»: ختام الدورة التدريبية حول أمراض الملاريا والفيلاريا

حملة مكبرة للتعريف بمرض الملاريا والأعراض في كفر الشيخ