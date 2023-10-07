خبير اقتصادي: 600 ألف طفل يموتون بالملاريا سنويا.. وفاعلية اللقاح الجديد 75%

كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، عن تفاصيل اللقاح الثاني للملاريا، قائلًا إنَّ هذا اللقاح له فرحة كبيرة، لافتًا أنَّ الملاريا لم يكن به لقاح خاص له من قبل، وفي 2021 ظهر لقاح للملاريا ولكنه غير فعال، كما أن ثمنه مرتفع ويصل إلى 10 دولارات، ولم يحصل في أفريقيا سوى 1.7 مليون طفل على هذا اللقاح، كما أن فعاليته 55%.

600 ألف طفل يموتون بالملاريا

وأضاف «عنان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنَّه يوجد ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طفل يموتون سنويا في أفريقيا تحت سن 10 سنوات بسبب الملاريا، ومن ثم يموت 1300 طفل كل يوم، وهذا رقم عال، وأعلى من أي وباء حالي موجود في أفريقيا، وهذه الأرقام قد تزيد مع الاحتباس الحراري وارتفاع الحرارة بنسبة 14% في عام 2050.

وأشار إلى أنَّ ثمن اللقاح الجديد رخيص للغاية حيث يصل سعره ما بين 2 دولار إلى 4 دولارات، وجرى تسجيله في 3 دول أفريقية هي بوركينا فاسو وغانا ونيجيريا، كما أن المقدرة التطعيمية مرتفعة، إذ يستطيعون إنتاج 100 مليون جرعة سنويا، وفاعليته 75%، وهي نسبة مرتفعة للغاية.