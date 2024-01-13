«القابضة للمياه»: دورات جديدة لتدريب العاملين للارتقاء بالوعي في بيئة العمل

التقى ياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة للمياه، بالمهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد؛ لبحث تطورات التدريب ووضع والأسس الجديدة للعمل والتركيز على الجانب العملي في التدريب، وعمل دورات تدريبية «on line»، حسب بعد المناطق، وتسهيلا على المٌتدربين حيث ينظم مركز التدريب دورات «أون لاين» للارتقاء بوعي العاملين.

التعامل مع أي أعطال قد تلحق بالمحرك

وأشارت «القابضة»، إلى أن المركز يعقد برنامج إصلاح الشبكات بالشراكة مع شركات شمال وجنوب سيناء، وبرنامج تقييم الأداء الوظيفي، وبرنامج صيانة اللوحات الكهربائية للجهد المنخفض بالشراكة مع شركة مياه إسكندرية، الذي بدأ بمطلع العام الجديد يوم 9 يناير 2024learning on-line – E، لتدريب مهندسي وفني الكهرباء على آلية تشغيل وصيانة المحركات الكهربائية، وكيفية التعامل مع أي أعطال، قد تلحق بالمحرك أثناء العمل وتؤثر على الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه تحت الشركة القابضة للمياه وبحضور ياسر حسنى مدير إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة لمتابعة فعالية البرامج on line.

اختبار المسار الوظيفي «أون لاين»

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة، أن اللجنة العليا للتدريب ستعتمد الموازنة والدراسات العليا لعام 2025/2024، هذا بالإضافة إلى أن الخطة المستقبلية لمركز التدريب تمتد لتشمل دورات تدريبية أخرى على «الرقمنة الإدارية لقطاع مياه الشرب»، والموجهة لكافة رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات للارتقاء بمستوى أداءهم الرقمي في كيفية التعامل الإلكتروني مع النظم الإدارية الخاصة بسلامة سير العمل، كما لم تغفل الخطة المستقبلية عن تجهيز الإمكانات اللازمة لتطبيق اختبار المسار الوظيفي «أون لاين» كأحدث اختبارات تقييم للأداء الذي يخضع للتقييم الإلكتروني وما يمتاز به من مصداقية وموضوعية.