أحمد موسى: مصر تبذل جهودا كبيرة في إدخال المساعدات لغزة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفات جماعة الإخوان الإرهابية نفس صفات دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه مع كل أزمة في منطقة الشرق الأوسط تتعالى الأبواق الإخوانية بفتح معبر رفح، معقبًا: «معبر رفح لم يغلق أبدًا ولو حتى ساعة واحدة».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد السيطرة على طريق صلاح الدين «محور فلادليفيا»، وأن دولة الاحتلال تريد السيطرة على الطريق بحجة أنه يمثل خطرا عليها.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال فُضحت أمام محكمة العدل الدولية بسبب المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا حول جرائم الإبادة في غزة، مؤكدًا أن كل ما قالته إسرائيل عن معبر رفح مجرد ادعاءات كاذبة.

5 مليارات دولار حجم التجارة بين غزة والاحتلال

وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا، وهناك 6 معابر أخرى، وبلغ إجمالي حجم التجارة بين غزة ودولة الاحتلال عبر هذه المعابر نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، موضحًا أن الهدف من الحديث عن معبر رفح استهداف مصر، ومن ثم يبدأ تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأفاد أحمد موسى، إلى أن مطالب دولة الاحتلال تتطابق تماما مع مطالب جماعة الإخوان الإرهابية، وفتح معبر رفح للسماح بدخول الفلسطينيين من المعبر وترك أرضهم، مشيرًا إلى أن مصر ترفض كل الضغوطات التي تتعرض لها، والرئيس السيسي أكد في كل المناسبات واللقاءات التي عقدها مع قادة العالم رفضه الكامل لفكرة التهجير.

مصر أدخلت عشرات الشحنات لغزة

وأكمل: فكرة التهجير لا توجد إلا عند صهاينة اليهود وصهاينة جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن مصر أدخلت عشرات الشحنات المحملة بالمساعدات الطبية والإنسانية لأهل غزة، واستقبلت نحو 25 ألف مصاب فلسطيني يعالجون في المستشفيات المصرية.

وأشار موسى إلى أن مصر أدخلت 70% من إجمالي المساعدات التي قدمت إلى قطاع غزة، مردفًا: «يا ريت العالم يبذل نفس الجهد من أجل غزة، يا ريت ربع الجهد اللي إحنا بنعمله، مصر تبذل جهدًا كبيرا في إدخال المساعدات، وضغوط مصر على أمريكا وإسرائيل أجبرت دولة الاحتلال على دخولها، إحنا مش عندنا مشكلة في دخول المساعدات، المشكلة من الجانب التاني من دولة الاحتلال».