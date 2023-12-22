نتائج مباريات دوري «حياة كريمة» لخماسي كرة القدم بشبين القناطر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة الرياضة، فعاليات مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة خماسي كرة القدم، في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة للشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

توفير خدمات رياضية

تابع الدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة فعاليات «مونديال حياة كريمة»، الذي يهدف إلى توفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة؛ التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

دوري حياة كريمة

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن دوري حياة كريمة، جاء تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، لتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى حياة كريمة التي من شأنها خلق حراك قوي داخل تلك القرى؛ لاستثمار طاقات الشباب والنشء، وجعل مراكز الشباب، مراكز خدمة مجتمعية، ووصول الرياضة إلى كل قرى الجمهورية.

وأسفرت مباريات مونديال حياة كريمة على ملعب مركز شباب مدينة شبين التابع لإدارة شباب شبين القناطر فوز فريق نادي شبين عزبة اليمن على فريق طحانوب 2/ صفر.

فوز فريق مركز شباب مدينة شبين على فريق زاوية الشيخ سند 2/ 1، وفوز فريق المريج على فريق مدينة شبين عزبة أبوخضره 4/ 1، كما فاز فريق زاوية الشيخ سند عزبة أبو زهره على فريق كفرشبين 2/صفر.

يذكر أن دوري حياة كريمة قد انطلق بمحافظه القليوبية في الفترة من 24 نوفمبر الماضي ويستمر حتى شهر أبريل القادم بمشاركة مراكز شباب المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي مونديال حياة كريمة ضمن مبادرات القيادة السياسية بحزمة من البرامج والأنشطة متعددة الأبعاد الخدمية والتنموية لتتوافق وأبعاد رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة