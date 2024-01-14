«التخطيط» تناقش قياس أثر مشروع «حياة كريمة» على تحسين مستوى الخدمات

أكد أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مشروع حياة كريمة بالنسبة لعملية التنمية في مصر، باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المُحدثة، والأجندة الأممية 2030.

وأوضح خلال ورشة عمل حول مناقشة قياس أثر مشروع حياة كريمة على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، أهمية قياس الأثر في التدخلات والمبادرات المختلفة بشكل علمي وموضوعي، مما يستدعي الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات لقياس أثر التدخلات المختلفة في المشروع لما له من تدخلات مختلفة ومتعددة، موضحًا أن الدعم المالي المخصص للمشروع كبير جدًا مما يستدعي متابعة تأثير هذا التمويل على أرض الواقع.

استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية

وأشار إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، مؤكدًا ضرورة مشاركة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، لتوفير استمارة مسح تعكس العناصر المهمة الواجب التركيز عليها لقياس تأثير المشروع، لتسير بنفس المنهجية التي تمت بها استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.

حياة كريمة مشروع المجتمع المصري

وأضاف أن مشروع حياة كريمة ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري ككل، ما يحتم مشاركة المجتمع بجميع أطيافه، مؤكدًا أهمية توافر تنمية متوازنة ليس فقط بالتركيز على منطقة بعينها، حيث أن مصر بها تباين شديد في الفجوات التنموية مما يستدعي وجود تدخلات كمشروع حياة كريمة لسد الفجوات التنموية حتى تمتد اّثار التنمية على مصر كافة.

معايير محددة لاختيار المراكز والقرى

أوضح دكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة يجرى وضع معايير محددة لاختيار المراكز والقرى، حيث أن النسبة الأكبر للمؤشرات والمعايير كان مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

أثر مشروعات المرحلة الأولى على الأسر في الريف

وحول قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، أشار إلى إرسال المسودة المقترحة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لكل الجهات والوزارات المستفيدة والمنفذة لمشروع حياة كريمة، حيث تفاعلت كل الجهات مع المسودة المرسلة وأرسلت ردودًا رسمية من الوزراء المعنيين ليتم إرسالها للجهاز مره أخرى، بهدف الخروج باستمارة شاملة ومتكاملة تعكس احتياجات كافة الأطراف المستفيدة من الحكومة أو المجتمع المدني والشركاء.

نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري

وأكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية البيانات والمسوحات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشددا على أن مشروع حياة كريمة بمثابة نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة في الريف المصري.