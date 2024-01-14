«الإسكندراني» يحقق 647 ألف جنيه في يوم واحد.. احتل المركز الثاني بالسينما

لازال الفنان أحمد العوضي يحقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير «الإسكندراني» بدور العرض، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المشاركة بدور العرض الحالية.

أحمد العوضي يحقق بفيلم «الإسكندراني»

وحقق أحمد العوضي أمس بدور العرض إيرادات بنحو 647 ألف جنيه، وجاء في المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، وتشاركه زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

أحداث فيلم الإسكندراني

تلقي الفنان أحمد العوضي ردود فعل إيجابية بعد عرض فيلم الإسكندراني بدور العرض، وتدور قصة فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، من خلال شاب يعيش في الإسكندرية، ولا يوجد تفاهم بينه ووالده، ويترك عروس البحر ويسافر للخارج ثم يعود مرة أخرى.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني من إخراج رامي إمام، تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ومحمد ثروت.