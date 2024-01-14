بشرى سارة للمواطنين.. تراجع أسعار 4 سلع أساسية في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار 4 سلع أساسية اليوم الأحد في الأسواق، وهي الدواجن والسكر والفول والأسمنت.

هبوط أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم نحو 2 جنيها، بسبب تمتع الدولة المصرية بالاكتفاء الذاتي من الدواجن التي تختلف أسعارها حسب المحافظة والمنطقة، في ظل أن وصل الاستهلاك الشهري من الدواجن البيضاء إلى 150 ألف طن.

وهناك توقعات باستقرار أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك وفقا لما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية لـ«الوطن».

وأضاف أن سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة يسجل 65 جنيها، فيما تصل للمستهلك بسعر 69 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 117 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو البانية يتراوح في الأسواق ما بين 180 و185 جنيها.

انخفاض أسعار السكر الفول في الأسواق المصرية

وانخفضت أسعار السكر اليوم نحو 3 جنيهات، ليصل إجمالي تراجع أسعار السكر خلال يومين فقط إلى 5 جينهات، ويرجع سبب ذلك إلى وفره المعروض.

وبالنسبة لسعر كيلو السكر المعبأ يبلغ 34 جنيها، وفقا لما صرح به يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية لـ«الوطن».

وأضاف أن التوازن القائم بين العرض والطلب الفترة الحالية ساهم في انخفاض سعر الفول اليوم بالأسواق، إذ يبلغ سعر الفول المعبأ 33 جنيها.

تراجع أسعار الأسمنت اليوم

وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد بقيمة 29 جنيها، نتيجة وفره المعروض وقلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء، ليسجل سعر طن أسمنت المسلح 2130 جنيها، أما سعر طن أسمنت النصر يبلغ 2050 جنيها، كما وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2350 جنيها.