عودة منظومة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بالكامل بمدن القناة

كشف مصدر مسؤول بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن عودة عمل منظومة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بالكامل بنطاق الشركة بعد الانتهاء من إصلاح العطل الطارئ الذي ادي الي توقف الخدمة بشكل مؤقت في عمليات الشحن.

التنسيق مع الشركة المسئولة عن تأمين البيانات

واشار المصدر لـ«الوطن» الي ان عملية اصلاح وصيانة منظومة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بمحافظات القناة تمت بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن تأمين البيانات.

10 قطاعات تابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء

اوضح المصدر ان شركة القناة لتوزيع الكهرباء هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتتبع وزراء الكهرباء والطاقة تضم شركة توزيع كهرباء القناة 10 قطاعات هى « قطاع شبكات بورسعيد – قطاع شبكات الإسماعيلية – قطاع شبكات السويس – قطاع المدن الجديدة – قطاع شمال الشرقية – قطاع وسط الشرقية – قطاع جنوب الشرقية – قطاع شمال سيناء – قطاع جنوب سيناء – قطاع البحر الأحمر».

تخدم الشركة أهم المناطق السياحية في مصر

لفت المصدر المدن الجديدة التابعة لنطاق عمل الشركة وهي « مدينة العاشر من رمضان - مدينة الشروق - مدينة بدر - مدينة الهايكستب - مدينة الصالحية الجديدة » لافتا الي انه يبلغ إجمالي عدد السكان في نطاق عمل الشركة 11 مليون نسمة تقريباً وتخدم الشركة أهم المناطق السياحية في مصر والمشروعات.