سياسي روسي راحل توقع اندلاع حرب عالمية ثالثة في 2024.. هل اقتربت النهاية؟

مع تزايد التوتر على الأصعدة السياسية والعسكرية العالمية، وتردد التكهنات بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة، في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني حتى الآن، والضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على جماعة الحوثيين في اليمن، إضافة إلى النزاع بين الصين وتايوان، والحرب الروسية الأوكرانية، تبرز تصريحات زعيم سياسي روسي راحل، تحدث عن فكرة اندلاع حرب عالمية ثالثة، مع تصاعد التوترات القائمة في الشرق الأوسط.

"تنبؤات" من الماضي لزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي حول الوضع في الشرق الأوسط pic.twitter.com/SnY5P5rYLq — @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) January 13, 2024

توقعات باندلاع حرب عالمية ثالثة

وتوقع زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، بالوضع الحالي، حيث دعا إلى ضرورة وضع أحداث منطقة الشرق الاوسط في عين الاعتبار، وقال إنه بحلول عام 2024، سينشب صراع كبير في الشرق الأوسط، كما لم يكن هناك وجود لأوكرانيا، لتصبح انتخابات أوكرانيا 2019 هي الأخيرة، مع تجاهل الجميع لها، مضيفاً: «نتحدث عن وقوع حرب عالمية ثالثة»، وفقاً لموقع قناة «روسيا اليوم».

نزاع نووي في الشرق الاوسط

‏توقع «جيرينوفسكي» في عام 2019، أن يندلع نزاع نووي في الشرق الأوسط، خلال 10 إلى 15 سنة، مع استخدام إسرائيل للسلاح النووي ضد فلسطين، وفي توقعات سابقة له، ترجع إلى عام 1999، قال السياسي الروسي الراحل إنه إذا اتحدت روسيا مع إيران والعرب، فستكون نهاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا تبدأ الحرب العالمية الثالثة.