مد فترة سداد فروق المرافق للأراضي المخصصة بالبحر الأحمر حتى فبراير المقبل

أعلنت محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الخميس، منح مهلة لاستخراج التراخيص حتى 30 يونيو 2024 لمن سدد فرق المرافق في المواعيد المقررة، لحين صدور توصيات جديدة عن اللجنة العليا

منح مهلة لاستخراج التراخيص بالغردقة

وأوضح اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، أنه سيتم مد فترة سداد مقابل فرق المرافق على قطع الأراضي السابق تخصيصها حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تلبية لطلبات بعض المواطنين بمدن المحافظة، الذين تقدموا بطلبات وإقرارات لاستكمال سداد فرق المرافق خلال المدة المقررة من واقع الكشوف المرفقة المعدة بمعرفة الوحدات المحلية المدن المحافظة بعد استبعاد الحالات المستحقة عليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد علي عهدة ومسئولية اللجنة الفرعية.

جلسة اللجنة العليا بالبحر الأحمر

عقد اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، جلسة اللجنة العليا بحضور المستشار القانوني للمحافظة، السكرتير العام المساعد كمال سليمان، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة وممثلي إدارات التخطيط والشئون القانونية بجميع المدن.

تضمنت الجلسة منح مهلة حتى نهاية شهر فبراير المقبل للمواطنين الذين قاموا بسداد 10% من قيمة فرق المرافق المستحق؛ لاستكمال سداد النسبة المستحقة والسير في إجراءات الترخيص يتم استكمال سداد فرق المرافق المستحق، ووفقا للنسبة البنائية للمشروع المتعاقد عليه وطبيعة النشاط؛ تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة التنمية والاقتصاد القومي