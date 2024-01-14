إذاعة مباراة مصر وموزمبيق.. القناة الجزائرية على النايل سات

ساعات قليلة تفصلنا عن إذاعة مباراة مصر وموزمبيق ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا في نسخته الـ34، المقامة في كوت ديفوار التي تقع في غرب إفريقيا، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة للمباراة، لذلك هناك قناة جزائرية علي النايل سات أعلنت أنها تبث المباراة مجانا.

إذاعة مباراة مصر وموزمبيق

يتم إذاعة مباراة منتخبي مصر وموزمبيق اليوم في تمام الساعة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار عبر القناة الجزائرية على النايل سات باسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

تكون القناة الجزائرية مشفرة ويتطلب مشاهدتها إدخال شفرة القناة وهي 1100001100000000، كما يمكن ضبطها من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على زر القائمة أو Menu.

- اختر من القائمة كلمة خيارات أو Options.

- اختيار أيقونة تثبيت أو installation.

- اختيار تثبيت يدوي أو Manual installation عند ضبط القناة.

- اختيار القمر الصناعي نايل سات من قائمة الأقمار Sat Menu.

- كتابة التردد 11680.

- اختيار التردد أفقي H.

- إدخال معدل الترميز 27500

- ثم الضغط على كلمة OK.

-يجب الانتظار قليلا، حيث يتم البحث ومن ثم اضغط على أيقونة حفظ أو save.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

وهناك بعض القنوات الناقلة مجانا التي تنقل المباراة والتي منها:

قناة 5Gold:

القمر الصناعي:Amos 4W

التردد: 11551

- قناة TV 8.5 HD

القمر الصناعي: Turksat 42E

التردد: 12356

-قناة Max sport

القمر الصناعي Hellasat 39E

التردد: 11595

- قناة 5Plus HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

- قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

- قناة Max sport

القمر الصناعي:Bulgariasat 1.9E

التردد: 12418

-قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207

- تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6مفتوحة.