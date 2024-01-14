«شعبة الذهب»: لا صحة لإغلاق محلات الصاغة.. والأسواق منتظمة بصورة طبيعية

قال المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يسير بشكل طبيعي والمحلات مفتوحة والأمر يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد إغلاق للصاغة مثلما أشيع، وكل المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في كل مكان.

محلات الصاغة في كل أنحاء الجمهورية مفتوحة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن محلات الصاغة في كل أنحاء الجمهورية مفتوحة ولا يوجد إغلاق لها مثلما تردد بشكل واضح خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أن ما يتردد على ضبط بعض التجار من قبل الجهات الرقابية يؤثر بشكل لحظي على الأسواق من خلال التساؤلات التي يطرحونها، ولكن لا يوجد معلومات أكيدة يمكن أن يصرح بها في الوقت الراهن.

سوق الذهب ضخم ومنتشر بكل مكان

وتابع، أن سوق الذهب ضخم ومنتشر في كافة أرجاء ومحافظات الجمهورية، وكل تلك الأسواق منتظمة وتعمل بصورة طبيعية، «الأخبار اللي نزلت فيها تهويل بعض الشيء، والدنيا كلها شغالة بشكل طبيعي في الفترة الراهنة».