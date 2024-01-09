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محافظ جنوب سيناء: التصديق على 171 قرار تصالح في مخالفات البناء بأبو زنيمة

كتب:

داليا منير
08:12 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

صدق اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 5 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبو زنيمة «نموذج 10»، وذلك خلال عرض اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة أبو زنيمة بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وفقا للقوانين، وذلك بعد تقديم المواطنين طلبات للتصالح. 

الشروط والمستندات اللازمة 

ويأتي ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة أبو زنيمة 171 قرار تصالح.

محافظ جنوب سيناء يوجه باستكمال التصالح للأهالي 

ووجّه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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