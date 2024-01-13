لميس الحديدي عن مباراة المنتخب وموزمبيق بأمم أفريقيا: «البدايات مهمة»

علَّقت الإعلامية لميس الحديدي على لقاء المنتخب الوطني مع منتخب موزمبيق في مستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية، قائلة: «نتمنى نشوف ماتش حلو، البدايات مهمة، وهي العلامة الأولى ونتمنى نشوف مباراة ولعب حلو.. مش حاسة إن فيه فجوة بين الجماهير والمنتخب، وإحنا دائما وراءهم».

غياب الكأس 13 عاما

وتابعت الحديدي عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on قائلة: «نتمنى أن يأتي لنا المنتخب بالكأس الثامنة بعد غياب 13 عاما، الإعلانات إلى نازلة دلوقتي كلها تتحدث عن الفجوة بين اللاعبين والجماهير، وأنا الحقيقة مش شافية الفجوة دي أشعر أن الجماهير تساند اللاعبين في كل الأوقات»، مواصلة: «الجمهور المصري بينسى وقت الجد اللي فات ويقول إحنا وراكم».

المنتخب واكتساب الثقة

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على موزمبيق من أجل اكتساب الثقة قبل مواجهتي المنتخب أمام غانا ثم الرأس الأخضر في المجموعة.