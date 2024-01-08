بدء تسليم وحدات مشروع «بيت الوطن» في 6 أكتوبر الأحد.. «شوف هتستلم إمتى»

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ الأحد المقبل 12 يناير وحتى الأربعاء 21 فبراير في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة «بيت الوطن»، بالمرحلة الثامنة التكميلية.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيجرى تسليم وحدات العمارة كالتالي:

- رقم 113، يوم الأحد 14/ 1/ 2024.

- رقم 114، يوم الاثنين 15/ 1/ 2024.

- رقم 115، يوم الثلاثاء 16/ 1/ 2024.

- رقم 116، يوم الأربعاء 17/ 1/ 2024.

- رقم 117، يوم الخميس 18/ 1/ 2024.

بدء تسليم وحدات مشروع جنة

- رقم 118، يوم الأحد 21/ 1/ 2024.

- رقم 119، يوم الاثنين 22/ 1/ 2024.

- رقم 120، يوم الثلاثاء 23/ 1/ 2024.

- رقم 123، يوم الأربعاء 24/ 1/ 2024.

- رقم 124، يوم الأحد 28/ 1/ 2024.

- رقم 125، يوم الاثنين 29/ 1/ 2024.

- رقم 126، يوم الثلاثاء 30/ 1/ 2024.

- رقم 127، يوم الأربعاء 31/ 1/ 2024.

- رقم 128، يوم الخميس 1/ 2/ 2024.

- رقم 129، يوم الأحد 4/ 2/ 2024.

- رقم 130، يوم الاثنين 5/ 2/ 2024.

- رقم 131، يوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024.

- رقم 132، يوم الأربعاء 7/ 2/ 2024.

- رقم 133، يوم الخميس 8/ 2/ 2024.

- رقم 134، يوم الأحد 11/ 2/ 2024.

- رقم 135، يوم الاثنين 12/ 2/ 2024.

- رقم 136، يوم الثلاثاء 13/ 2/ 2024.

- رقم 137، يوم الأربعاء 14/ 2/ 2024.

- رقم 139، يوم الخميس 15/ 2/ 2024.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يجرى تسليم وحدات العمارة رقم 140، يوم الأحد 18/ 2/ 2024، وتخصيص الأيام من الاثنين 19 فبراير حتى 21 من الشهر ذاته لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، مضيفا أنه يجرى تسليم الوحدة لصاحب الشأن، أو وكيله في الموعد المحدد، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً خاصا محدد الغرض، أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.