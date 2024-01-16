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مسئولو الإسكان يشددون على سرعة الانتهاء من مشروعات المرافق بالمنيا الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:05 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس جهاز مدينه المنيا الجديده بتفقد مشروعات المرافق والإسكان بالمدينة

رئيس جهاز مدينه المنيا الجديده بتفقد مشروعات المرافق والإسكان بالمدينة

شدد مسئولو الإسكان على سرعة الانتهاء من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، يرافقه مسئولو القطاع بالهيئة، والمهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان مشروع محطة المياه الدائمة بالمدينة بطاقة 95 ألف متر مكعب في اليوم، وكذا مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد (1360 فدانًا)، إذ وجه المهندس أشرف فتحي بضرورة تكثيف العمل ورفع كفاءة جميع المرافق بالمدينة، كما استمع لشرحٍ تفصيلي عن جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، أن محطة المياه الدائمة بالمدينة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 250 لترا/الثانية، وتحتوي على مبنى عنبر الطلمبات ومولد الكهرباء وخزان الوقود ومباني الورش والمخازن والمعمل وعنبر الكلور.

كما تفقد مسئولو الإسكان المأخذ على محطة النيل بطاقة 95 ألف متر مكعب في اليوم، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة قدرة 20 ألف متر مكعب في اليوم.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس أحمد مصطفي محمد، يرافقه المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، ومسئولو الجهاز، جولة مرورية على جميع المرافق الأساسية بالمدينة، ومنها مأخذ المياه العكرة على نهر النيل المغذي للمدينة، إذ وجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف العمل ورفع كفاءة المبنى بالكامل، كما أبدى بعض الملاحظات، موجهاً شركة الصيانة بتلافي تلك الملاحظات في خلال 72 ساعة.

ثم تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، محطة المعالجة الثلاثية، كما تم أيضاً المرور على جميع مكونات المحطة وأحواض الترسيب، وإبداء بعض الملاحظات، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الملاحظات، وتأكّيد ضرورة تكثيف العمل داخل معمل المحطة، إلى جانب تفقد مشروعات الإسكان «سكن لكل المصريين» بمنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.