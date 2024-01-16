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«الإسكان» تعلن طرح 14 محلا تجاريا للبيع بالأسواق في برج العرب

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
الإسكان تطرح محلات للبيع ببرج العرب الجديدة

الإسكان تطرح محلات للبيع ببرج العرب الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (17م2 : 41م2) بالأسواق التجارية الكائنة بمختلف المناطق بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

الإسكان تطرح 14 محلًا تجاريًا للبيع بالأسواق التجارية ببرج العرب

وأوضح جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني لتأجير 5 كرفانات بأنشطة ومناطق مختلفة بالمدينة لتلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات الأساسية.

وأوضح الجهاز أن جلسة المزاد أسفرت عن ترسية 3 كرفانات بإجمالي مبلغ 495 ألف جنيها سنويا لمده ثلاث سنوات بزياده 10% سنويا، إذ تم عقد جلسة المزاد بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس الجهاز، ونواب رئيس الجهاز واللجنة المختصة، وممثلي قطاع الشئون العقارية و التجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وإدارة الفتوى بوزارة الإسكان والمرافق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.