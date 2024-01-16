حملات مكثفة لرفع المخلفات ونقلها إلى مصانع التدوير في الدقهلية

شن رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات في القرى والعزب لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المدن، بالتنسيق مع جهاز النظافة تجميل المدن وتعقيم أماكن تجمعات القمامة وتطهيرها من الحشرات والملوثات بطرق آمنة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات لرفع المخلفات بالدقهلية

وبحسب البيان قال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، جرى رفع 209 آلاف طن من المخلفات والنفايات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة وتم استهداف القرى وشوارع السلخانة وبورسعيد ومناطق المعاهدة وشارع المستشار، وجار استكمال الحملة للحفاظ على نظافة الشوارع من المخلفات وتجميلها وزراعة عدد من أشجار الزينة.

وأكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على استمرارية تكثيف الحملات في قطاع النظافة ليلا ونهارا، لإضفاء مظهر جمالي في نطاق المدينة والقرى المحيطة والحفاظ على بيئة خالية من التلوث تلبية لاحتياجات المواطنين، وجرى رفع 80 طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة سيارات مخصصة.

استمرار تنفيذ أعمال الحملات المكبرة في قطاع النظافة

وتواصل المحافظة تنفيذ أعمال الحملات المكبرة في قطاع النظافة والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة من على جانبي الطرق والمخلفات بواسطة السيارات المكنسية التي تجوب شوارع ومدن المحافظة والصيانة المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتقليمها ورفع الناتج منها ونقل المخلفات إلى مصانع التدوير في كل مدينة.