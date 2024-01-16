«تعليم شمال سيناء» تحذر الطلاب من الغش: سنلاحقكم قضائيا

حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، جميع الطلاب ولجان الامتحانات من عملية الغش، سواء بالموبيل أو سماعات بلوتوث، أو أوراق مصورة وما شابه.

وأوضحت في بيان لها، أنها ستلاحق الطالب قضائيا في حال ضبطه يغش في الامتحانات، وسوف تتم محاسبة المراقب في حال تقاعسه عن عمله، وعدم يقظته في لجان الامتحانات، مشددة على أن هناك لوائح قانونية يتم تطبيقها في محاضر الغش، قد تحرم الطالب من أداء الامتحانات.

حراسات تامة لأسئلة الامتحانات

بدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ شمال سيناء في بيان له، أن قوات الشرطة رافقت سيارة نقل وتوزيع أوراق الامتحانات على جميع اللجان بالمحافظة، وتم التوزيع بشكل سري دون معرفة الأسئلة، وأن هناك حراسات تامة على وصول أوراق الامتحانات، وأيضا تسليم ورق الإجابة ونقلها إلى الكونترول.

مستوى الطالب المتوسط

ونصح رضوان الطلاب بالتركيز في المذاكرة، موضحا ان الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ونصح أولياء الأمور بالابتعاد عن أماكن اللجان لعدم توتر الطلاب، وأن يكون هناك مسافات كافية خارج الأسوار لعدم المسائلة القانونية والابتعاد التام عن سور المدرسة التي تتم فيها الامتحانات.

جاهزية عمل الكونترول بشمال سيناء

ومن جهة أخرى، انتهى تجهيز أعمال الامتحانات والكونترول للشهادة الإعدادية والمطبعة في المجمع الخدمي للامتحانات في مدينة العريش، بجميع أقسام المجمع وقاعات التصحيح والمراجعة.