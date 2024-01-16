الذهب يتوقف عن الصعود عند 2050 دولارا للأوقية

انخفض سعر الذهب إلى مستوى 2050 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، ليقطع تقدمًا استمر ثلاثة أيام مع استئناف الدولار وعوائد سندات الخزانة صعودهما، وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية العام.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 70% تقريبًا أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس، وهو ما يعتبره معظم المحللين عدوانيًا للغاية.

سعر الذهب عالميا

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الأربعاء والتصريحات الجديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لقياس توقعات السياسة النقدية بشكل أفضل، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

وفي الوقت نفسه، حذر مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين من أنه قد يكون من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة هذا العام نظرا لاستمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 في ديسمبر من عام 2023.

توقعات سعر الذهب

انخفض الذهب بمقدار 24.35 دولارًا أمريكيًا للأوقية، أو 1.18% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي للأونصة. بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2158.85 خلال 12 شهرًا.