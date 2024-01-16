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أخصائية تغذية رياضية: يفضل البعد عن المكملات الصناعية أثناء الرياضة لتدميرها الجسم

كتب:

مريم جاد
05:51 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور أمل اسماعيل أخصائية التغذية الرياضية

الدكتور أمل اسماعيل أخصائية التغذية الرياضية

قالت الدكتور أمل إسماعيل، أخصائية التغذية الرياضية، إن أخذ المكملات الصناعية يعتبر مدمرا للجسم سواء للكبار أو الصغار، لأنها تؤثر على الهرمونات والكبد والكلى فيتم تدمير الجسم كليا بالتدريج بسببها.

المكملات الغذائية للرياضي

وأضافت «إسماعيل» خلال استضافتها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلامية شيرين عفت، المذاع عبر شاشة «dmc»، أنه يتم توجيه الأطفال للرياضة لتنمية تفكيرهم وأجسادهم وليس لخلق منافسة او الوصول إلى كونه رقم 1 عن طريق المساعدات الخارجية، وذلك عن طريق المكملات الصناعية، لافتة إلى أنه يمكن فعل ذلك من خلال المكملات الغذائية الطبيعية «الأغذية السليمة» ومنها الموجود بها النشويات والبروتينات والدهون والفواكه ومراعاة وجوده بالوجبات الغذائية وتنظيم توقيت الوجبات له.

وتابعت: «يفضل اختيار الوجبات الغذائية الصحية اللازم إعطاؤها للطفل أو الرياضي قبل ممارسته للرياضة فلا يفضل إعطاء وجبات دسمة وبها عناصر غذائية كثيرة قبل ممارسة الرياضة بفترة قليلة».

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بقلم مريم جاد