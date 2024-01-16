التحفظ على 3 أطنان لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية في بني سويف

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة لجنة حماية المستهلك، والتي تضم عدة جهات في عضويتها، على المحلات التجارية والأسواق، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية.

تحرير محاضر تموينية متنوعة

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و8 محاضر لتدني مستوى النظافة العامة، و10 محاضر لعدم إصدار فواتير، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

التحفظ على 3 أطنان لحوم وأغذية

كما تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على 3 طن لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية، و13 شيكارة دقيق مدعم داخل أحد المخابز السياحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة.

كما اطمأن السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات، على توافر السلع، خاصة الأساسية، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، ضمن خطة المحافظة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في بني سويف

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تترجمها الحكومة لجهود متواصلة على مدار الساعة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية.