احذر.. الغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني يعرضك لغرامة 10 آلاف جنيه

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، يقوم بعض الطلاب أحيانا بالجوء إلى الغش من أجل النجاح في الامتحان، وهو واحد من الأفعال المخالفة للقواعد ونظام الامتحان.

مقاومة الغش بالقانون

وفي موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، تنتشر عمليات الغش بين الطلاب، وفي هذا الإطار، قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بجانب كون الغش في الامتحانات من التصرفات المحرمة والمكروهة والمخالفة، إلا أنه أيضا من الأفعال التي يعاقب عليها القانون المصري.

وفي هذا الصدد، أوضح محمود الحديدي، الخبير القانوني، أن الغش في الامتحانات من التصرفات المكروهة ويعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن المادة الثانية من قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات جاءت تضم في طياتها عدد من العقوبات التي تطبق حال قيام الطالب بالغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

غرامة مالية ومصادرة

وعن العقوبات القانونية التي تطبق حال الغش في الامتحان، قال محمود الحديدي إن المادة سالفة الذكر نصت على أن يعاقب كل من قام بالغش في الامتحانات بدفع غرامة لا تقل عن 5 آلالف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف، هذا بالإضافة إلى قيام المحكمة بمصادرة الأجهزة أو الأدوات التي استعملها في الغش.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار الحفاظ على سير عملية امتحانات للفصل الدراسي الأول، كما أن أحكام المادة سالفة الذكر من القانون يتم تطبيقها مع الحرص على أحكام قانون الطفل، بحيث لا يتم الإخلال بها أو بأي من المواد المنصوص عليها في طياته.