هل يجوز للمجند والمطلوب للتجنيد التقديم في وظائف الحكومة 2024؟

أجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن بعض الأسئلة الواردة من بعض المواطنين الذين يرغبون في التقديم للوظائف التي أعلن عنها الجهاز، والتي من أبرزها التعيين في مسابقة وظائف وزارة العدل والطب الشرعي والبريد 2024.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مدى جواز تقديم المطلوب للتجنيد أو المجند التقدم في وظائف الحكومة 2024 من عدمه.

إجابة الجهاز المركزي على استفسار المواطنين

وأجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية، بأنَّه يمكن لأي من المواطنين سواء كان مجنداً أو مطلوباً للتجنيد التقدم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024 بشرط ان يقدم ما يوضح موقفة من التجنيد.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد ووزارة العدل، ويمكن التقديم علي الوظائف من هنا.

نوعية الوظائف المعلن عنها

وتضمنت الوظائف 19 وظيفة وهي: مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة و861في وظيفة أخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، وأخصائي خدمة عملاء و20 في وظيفة محام وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.